Девочка чуть не упала: журналисты оценили Бориспольский экспресс (видео)

Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

Экспресс Киев-Борисполь перевозит пассажиров уже 2 месяца. За это время он уже перевез около 100 тысяч человек и получил разные отзывы, в том числе и негативные. Журналист "1+1" проехался на нем и рассказал о своих впечатлениях.

Журналист сел в экспресс из аэропорта "Борисполь" и проехался на нем до Центрального железнодорожного вокзала Киева. Напомним, что экспресс ездит по расписанию, и на платформу журналист пришел за 15 минут до его прибытия.

Когда он увидел экспресс, то отметил, что поездом его назвать сложно, он больше похож на автобус на рельсах.

На билетах номера мест нет, и люди садятся на любые свободные места. При этом журналист отметил, что в экспрессе довольно свободно, и он сразу нашел себе место.

Во время поездки в салоне экспресса прошелся контроллер, который проверил билеты. Напомним, что стоимость взрослого билета составляет 80 грн, детского (от 6 до 14 лет) – 60 грн.

Журналист также успел поговорить с некоторыми пассажирами. Семья, прилетевшая с Египта, рассказала, что одна девочка, когда заходила в экспресс чуть не упала, потому что у поезда пропала ножка.

Пассажир, который прилетел из Голландии оценил удобство экспресса, как 8 из 10. Сам журналист отметил, что в салоне экспресса не тесно, достаточно тепло, и дорого заняла ровно столько, сколько было заявлено в расписании экспресса – 40 минут.

Единственное, что журналисту категорически не понравилось, так это выход из поезда, поскольку очень большое расстояние между платформой и порогом экспресса.

Напомним, что на днях генеральный консул Украины в Канаде жестко раскритиковал данный экспресс, а также состояние территории железнодорожного вокзала в Киеве.

Ранее сообщалось, что экспресс Киев-Борисполь потерпел новое "фиаско". Он заглох на Дарнице и простоял там почти час с людьми внутри.