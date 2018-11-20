Девушка, которую поджег пьяный мужчина, пришла в себя и внезапно умерла

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Накануне девушка разговаривала и все было нормально

22-летняя жительница села Цибулевое Алла Мацибора, которую пьяный муж облил бензином и поджег, умерла. Как пишет медиапортал DOZOR, сердце девушки остановилось в 6 часов утра 20 ноября из-за полученных 90% ожогов.

"16 ноября ее перевели в реанимационное отделение Кировоградской областной больницы и Алла пришла в себя. Она разговаривала и все было нормально, но этим утром вдруг упало давление и остановилось сердце", - рассказала мать Аллы Наталья Киценко.

Сейчас родные умершей нуждаются в финансовой помощи. Помочь можно, перечислив средства на карту "ОщадБанка": 26209510594453 (Киценко Наталья Федоровна).

Напомним, что ужасная трагедия произошла в селе Цибулевое вечером 14 ноября. 40-летний мужчина пришел домой пьяный и начал ругаться.

"Но потом все затихло, он успокоился. Поужинали вместе и готовились ко сну. Алла укладывала дочь, Вова вышел из дома, потом зашел и сказал, чтобы Алла пошла с ним к сараю что-то помочь. Дочь и представить не могла, что так все произойдет. Он закрыл дверь на замок, облил бензином и поджег. Алла в шоковом состоянии толкнула его, выбила дверь и побежала через дорогу к родственникам", - рассказала мама умершей девушки и добавила, что муж заливал жене топливо даже в рот.

Ранее мы писали о том, что в Николаевской области полицейские задержали мужчину, который жестоко издевался над своей женой - он посадил ее на цепь во дворе дома и заставил дочь смотреть на дальнейшие издевательства.

Видео: РБК-Украина