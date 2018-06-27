Диего Марадона шокировал болельщиков после матча

Футболист показал неприличный жест

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона шокировал болельщиков непристойными жестами после матча аргентинской национальной сборной с командой Нигерии. Снимок Марадоны опубликовали в Twitter-аккаунт Telegraph Football.

Звезда футбола Диего Марадона показал два средних пальца после второго гола, который забила сборная Аргентины в ворота нигерийской команды.

Пользователи социальной сети высказали предположение, что Диего Марадона мог повести себя так неуважительно по отношению к нигерийцам, так как находится под воздействием каких-либо лекарств или наркотиков.

Кроме того, многие осудили такой поступок легендарного футболиста.

Скриншот фото (Telegram-канал "Мутко против")

"Стильный, как всегда", "Он не заслуживает уважения после такого", "Странный способ выразить радость", - высказали свое возмущение в комментариях болельщики.

Напомним, Диего Марадона прокомментировал свою госпитализацию в Москве.

Легенда футбола Диего Марадона сообщил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом бывший футболист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Диего Марадона сообщил, что ему действительно стало плохо во время матча Нигерия-Аргентина на ЧМ-2018. Футболист сказал, что у него заболела шея и случилась декомпенсация.

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