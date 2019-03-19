"Дикий ангел" ошарашила поклонников своим заявлением

Фото: Наталия Орейро (rbth.com facebook)

Певица выступает с концертами в РФ

Известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, которая запомнилась многим по культовому сериалу "Дикий ангел", призналась журналистам, что чувствует себя почти русской. Об этом сообщают россСМИ.

В России концерты пройдут в 13 городах. Закончатся гастроли 16 апреля в Воронеже.

"В туре я работаю с русской командой. Музыканты и танцоры будут русские. Я чувствую себя почти русской, почему не иметь русскую команду? Мне комфортно", — рассказала Орейро.

Видео: YouTube/Телеканал 360

Стоит отметить, что тур Орейро посвящен космосу и певица заявила, что это хорошо, что тур проходит в РФ, поскольку она считает Россию космической державой.

Артистка также заявила, что раньше уже посещала некоторые города, в которых ей предстоит выступить в рамках нового тура.

Стоит отметить, что в прошлом году Наталья Орейро приезжала в Россию, где представила клип на свою песню United by Love, которую фанаты певицы окрестили неофициальным гимном чемпионата мира по футболу.

Видео: YouTube/Warner Musica

За свою певческую карьеру артистка выпустила четыре студийных альбома, в которые вошли такие хиты, как Cambio Dolor, Me Muero De Amor, Rio De La Plata.

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