ru
ua

Доктор Комаровский дал ответ на вопрос, волнующий всех родителей


Знаменитый доктор Комаровский дал полезные советы родителям

Доктор Комаровский разъяснил родителям, что означает "популярный" диагноз, скрытый под аббревиатурой "ЧБД". Этот термин медики используют в тех случаях, когда дети часто болеют, и на самом деле назвать это диагнозом с медицинской точки зрения некорректно. В сети известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, что если у ребенка в медицинской карточке есть надпись "ЧБД", то он состоит на особом, диспансерном учете в районных поликлиниках.

Так, термин "ЧБД" применяется к тем детям, которые в возрасте до 1 года переболели ОРЗ более 4 раз. А также для тех малышей, которые в возрасте от 4 до 5 лет болели ОРЗ 5 раз в течение одного года.

"При этом большинство "ненашенских" медицинских руководств (США, Великобритания) утверждает, что: нормальные дети, посещающие детские коллективы, могут болеть ОРЗ 8-10 раз в год", - рассказал он.

"Аббревиатура "ЧБД" нередко встречается в специальной медицинской литературе. Стандартная расшифровка - Часто Болеющие Дети", - объяснил доктор Комаровский.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Также педиатр отметил, что ребенок рождается с незрелой иммунной системой. Она формируется, совершенствуется.

"На это необходимо время. Ребенка окружает множество людей, каждый из которых – носитель огромного количества вирусов и бактерий. И взрослые, и дети контактируют с микроорганизмами интенсивно и постоянно – ежеминутно, ежесекундно. Но ребенку только предстоит выработать к этим микроорганизмам иммунитет", - написал врач в своем Instagram.

Ребенок не может не болеть ОРЗ, дети болеют чаще, чем взрослые, и это норма, подчеркнул педиатр.⠀

"Чем все это закончится? Вполне ожидаемым дозреванием недозрелого и совершенствованием несовершенного. И болезни частые превратятся в болезни редкие. И ЧБД станет взрослым и здоровым родителем. А его ребенок, вполне возможно, станет ЧБД. Таков закон", - добавил доктор Комаровский.

Как сообщалось ранее, недавно Евгений Комаровский рассказал, стоит ли подогревать воду и другие напитки во время простуды.

Напомним, что на днях и.о. главы Минздрава Уляна Супрун подробно рассказала о том, как избежать и вовремя выявить опасное заболевание почек.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский резко высказался о вакцинации.

Год дождей и морозов: синоптик дал огорчающий прогноз на 2019 год
Умерла певица Юлия Началова: ей было всего 38 Поляки недоумевают: глава Укравтодора получает больше, чем их премьер
Читать все новости