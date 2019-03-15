Супрун рассказала, как распознать опасную болезнь

Супрун рассказала о лечении мочекаменной болезни (коллаж РБК-Украина)

Ульяна Супрун посоветовала, что нужно делать, чтобы снизить вероятность заболевания почек

Уляна Супрун, которая недавно рассказала много интересных фактов о бактериях, сообщила, как предупредить и вылечить мочекаменную болезнь, которую в народе называют "камни в почках". Она сделала информативный пост на своей Facebook-странице.

В. о. министра здравоохранения пишет, что те люди, которые столкнулись с такой проблемой, вероятно, никогда в жизни не забудут резкую и пронизывающую боль, которая сопровождает заболевание.

По статистике от мочекаменной болезни страдают около 12% населения мира. Что же формирует камни в почках? Всему виной кальций, щавелевая кислота, фосфаты, либо мочевая кислота, которые кристаллизуются в почках, если их концентрация в крови большая. Со временем эти кристаллы увеличиваются и формируют "камни".

Проблемы возникают, когда эти камни становятся достаточно большими и блокируют поток мочи. Кроме боли и проблем с мочеиспусканием камни могут вызвать более серьезные последствия - вызвать кровотечение и повреждение почек, они повышают риск инфекции мочевыводящих путей и даже связаны с сердечно-сосудистыми болезнями.

Симптомы того, что в ваших почках "завелся" камень очень просто определить: если вы чувствуете острую боль в пояснице и в паху, изменился цвет мочи (иногда вы можете заметить кровь), вы чувствуете необходимость опорожнить мочевой пузырь чаще, чем обычно, а количество мочи незначительное, вам стоит немедленно обратиться к врачу. Такие симптомы могут даже сопровождаться рвотой и высокой температурой, - пишет Супрун.

Будет хорошо, если вы обойдетесь обезболивающим и советом больше пить. В сложных случаях больным может понадобиться операция.

В зависимости от ситуации, врач может посоветовать принимать обезболивающее и пить больше жидкости. В других случаях - к примеру, если камни застревают в мочевых путях, может потребоваться операция.

Вы в группе риска заболеть мочекаменной болезнью, если:

Вы ммеете семейную или личную историю мочекаменной болезни. Пьете мало воды. Неправильно питаетесь - употребляете слишком много животного белка, соли и сахара.

Супрун рассказала о лечении мочекаменной болезни (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Употребление белков повышает уровень мочевой и фосфорной кислоты в организме человека, а злоупотребление фосфатами (свекла, шоколад, шпинат, ревень, чай и некоторые орехи) приведет к росту уровня кальция.

Не следует злоупотреблять и витамином С, который организм превращает в щавелеву кислоту. Особенно этот совет актуален для мужчин, которые принимают витамин С в качестве добавок.

Если вы имеете болезни органов пищеварения или операции, связанные с ними, вы также в группе риска, потому что изменения в процессе пищеварения влияют на абсорбцию кальция и воды.

Курильщики также в группе риска из-за недостаточного обеспечения кислородом почек, отчего те хуже работают.

Если вы болеете диабетом 2-го типа, имеете хроническую диарею или избыточный вес, вы тоже рискуете заболеть мочекаменной болезнью, - пишет Супрун.

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