Бактерии - это не плохо: Супрун сделала странное заявление

Супрун рассказала необычные факты о бактериях
Ульяна Супрун развенчала распространенные мифы про бактерии и сделала неожиданное заявление. Об этом эксперт проинформировала на своей странице в социальной сети Facebook.
Распространено мнение, что бактерии - это всегда плохо. Потому мы стараемся их уничтожать, тщательно все вымываем и пользуемся антимикробными средствами. Однако, по словам Супрун, это не совсем разумно по нескольким причинам.
Во-первых, бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают. В частности антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии. А во-вторых, чрезмерная чистота может влиять на иммунитет не лучшим образом. Поскольку даже непатогенные бактерии нужны для тренировки иммунной системы.
Чрезмерное и часто неоправданное использование моющих средств может иметь вред для здоровья. Например, применяя средства с антибактериальным эффектом, мы убиваем слабые микроорганизмы, на месте которых обязательно поселятся сильнее и агрессивнее.
Важно использовать моющие средства и дезинфектанты разумно, взвешивать необходимость их применения в каждом случае и принимать во внимание некоторые факторы:
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