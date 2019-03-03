Как должен выглядеть рецепт на лекарства в Украине в 2019 году

Лекарство по рецепту в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как купить лекарство по рецепту в Украине. Нормы оформления рецепта

Лекарство по рецепту в Украине в большинстве случаев продается по неправильно оформленным документам. Причины на то две: и врачи, и провизоры не знают правил оформления рецепта. По действующему законодательству, в рецепте нужно прописывать название действующего вещества, а не торговое название. При этом название препарата должно быть указано на латыни. Об этом говорится в "Правилах выписывания рецептов на лекарства и изделия медицинского назначения".

Как оформляется рецепт на лекарства

Основа лекарства – действующее вещество, которое и лечит заболевание. Остальные составляющие имеют вспомогательные и формообразующие свойства, способствуют более полному и быстрому всасыванию действующего вещества. Именно название действующего вещества, а не торговую марку врач должен указывать в рецепте.

"Действует специальный приказ Минздрава №360 от 2005 года, которым утверждены правила выписки рецептов. Согласно ему рецепты должны быть выписаны на бланке установленного образца, содержать подпись врача и печать учреждения здравоохранения (а также, при наличии, печать врача). Учитывая, что врач выписывает вещество на латинском языке, речь не может идти о торговой марке. Указание торговой марки препарата можно рассматривать как персональную рекомендацию врача", – поясняет изданию "Сегодня" Дина Дрыжакова, директор юридической компании "Прима лидер груп".

Эти правила распространяются и на рецептурные препараты, которые изготовляются в аптеке для конкретного пациента. Также рецепт нужен для лекарства, которое обычно можно купить без рецепта, если оно отпускается бесплатно или на льготных условиях.

Рецепт на лекарство должен выписываться на специальных бланках. Всего есть две формы: ф-1 и ф-3. Последняя – для назначения препаратов, которые содержат наркотические вещества. Такие формы распечатываются на бумаге розового цвета. Все остальные рецепты – это форма ф-1. К слову, Минздрав хочет все рецепты перевести в электронный вид – это может произойти уже в этом 2019 году. Рецепт заверяется подписью и личной печатью врача.

Кроме названия действующего вещества в рецепте должны быть указаны фамилия, имя и возраст пациента. Также врач должен указать точное количество лекарства и дату. Это те данные, которые доктор должен заполнить. На самом бланке должны быть данные медучреждения, адрес и номер лицензии.

Почему это важно?

Рецепт, выписанный на основе действующего вещества, дает пациенту возможность самому выбрать в аптеке препарат, наиболее подходящий ему по цене, из тех, что имеют одно и то же действующее вещество.

"На рецепте указывается международное непатентованное название лекарственного средства. Торговое название отмечается, если лекарственное средство не имеет международного непатентованного названия, относится к лекарственным средствам биологического происхождения или подобным биологическим лекарственным средствам (биосимилярив)", – говорится в Правилах.

Если на бланке рецепта есть реклама – это нарушение. К тому же, в рецепте не разрешаются исправления – иначе он станет недействительным.

Какое грозит наказание

Неправильное оформление рецепта на лекарство влечет за собой банальный отказ провизора отпускать препарат. За отпуск лекарств без рецепта аптеке грозит штраф 102-425 грн. За повторное нарушение – 1190 грн. А за сильнодействующие медпрепараты штраф – от 1700 грн и до лишения свободы до трех лет.

Выдают ли аптеки лекарства без рецепта – другой вопрос. Дело в том, что до 2018 года в Украине действовал запрет на проверку аптек. В прошлом году Гослекслужба проверила 968 аптек – лицензиатов фармдеятельности – и обнаружила 2084 случаев нарушения законодательства. Сколько из них составила выдача лекарств без рецепта, в статистике госведомства не уточняется. Если же врач вместо действующего вещества написал торговое название, в аптеке всегда можно спросить об аналоге и уточнить, какое в нем действующее вещество.

Напомним, что в Кабмине анонсировали запуск почтовой доставки лекарств в села.

Также мы писали, что правила выдачи бесплатных лекарств резко изменятся.