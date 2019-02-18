Должен знать каждый: эти услуги врача бесплатные по всей Украине

Фото: Лечение в Украине (pixabay.com)

Операции при инфаркте должны делать в 100% случаях бесплатно, напоминает журналист

В Украине при остром инфаркте экстренно в ближайшие часы должны провести стентирование. С 2017 года, когда Минздрав начал централизованно закупать стенты – необходимые для операции материалы, в 100% случаев должны ставить абсолютно бесплатно, а не за огромные деньги, как часто бывает.

Об этом в комментарии для Styler напомнил журналист Александр Курбатов, рассказывая о расследовании, которое недавно провел расследование относительно теневых схем и огромных состояний Бориса Тодурова, директора Института Сердца.

По словам Курбатова, часто бывает, когда стенты пациентам ставят за огромные средства, которые оседают в карманах врачей, хотя сами стенты для пациентов являются бесплатными. Надо требовать услуг, за которые уже уплачены налоги и за то, что уже закуплено государством, говорит он.

"При остром инфаркте успешная операция должна быть проведена в течение двух часов, и человеку никогда в это время выяснять отношения и добиваться справедливости. Сама трагедия ситуации заключается в том, что человек или его близкие не имеют возможности и времени эффективно защитить свои права. Они не имеют времени на выяснение отношений с руководством клиники или с руководством Института", - говорит он.

Фото: Стентирование должны проводить бесплатно в 100% случаев при инфаркте (pixabay.com)

По словам Курбатова, несколько лет назад изменили схему распределения стентов по Украине. Раньше их давали на область соответственно количеству населения, сейчас – напрямую в больницы в зависимости от ее мощностей.

"Чем больше таких операций там делают, тем больше стентов дают клинике. В таких огромных областях как Днепропетровская, Харьковская, Запорожская с большой плотностью населения, можно лечиться у себя дома, а не ехать далеко в Киев. В областях появляются мощные центры, которые работают действительно на европейском уровне. Они 100% государственные, а не частные, имеют новое оборудование и делают операции бесплатно. Нужно эти центры рекламировать", - говорит журналист.

Тем временем в Институте Сердца в Киеве делаются коммерческие операции за счет стентов, которые уже приобрело государство и за которые налогоплательщики уже заплатили, добавляет он.

"Во-вторых, там проводят и закупки по завышенным ценам: как допороговвые закупки, так и тендеры, которые организованы так, что на них никто не приходит кроме отдельных фирм. Которые, очевидно, работают тандемом", - подчеркивает журналист.

Напомним, ранее журналисты раскрыли схемы теневого обогащения Бориса Тодурова.

Кроме того, ранее именно в Институте Сердца скрывался главный “титушка” Юрий Крисін.