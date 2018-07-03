"Доведут до летальных последствий": в сети показали ужасное состояние трассы в Очаков (фото)

Дорога из Николаева в Очаков сплошь усеяна ямами

В сети показали состояние дороги из Николаева в Очаков, которая пролегает через одесскую трассу. Соответствующие фото опубликовал Сергей Звирык на своей странице в Facebook.

Фото: Трасса усеяна ямами (facebook.com/Сергей Звирык)

"Одну яму, из-за которой была авария, заделали! А вот ямы, которые недалеко от того места! Мне интересно, вы на вертолетах все уже летаете из Очакова в Николаев?" – возмутился он.

Фото: Трасса усеяна ямами (facebook.com/Сергей Звирык)

"Сейчас курортный сезон, вы что, ждете, что люди, которые впервые будут ночью ехать в Очаков, там слегли? Хватит хари отжирать, снимите розовые очки. Вы своим бездействием доведете до летальных последствий", - обратился автор к властям.

Скриншот поста (facebook.com/Сергей Звирык)

Пользователей возмутило такое состояние трассы.

"Ездили на выходных в гости... Это не трасса, а одно название. С детьми в машине по такой трассе... Это жесть", - пишут они.

"Кошмар", - прокомментировали пользователи.

Кстати, школьники сняли забавное видео об украинских дорогах.

По сюжету видео "хлопці з рюкзаками" возвращаются домой со школы. Но внезапно путь детям преградила огромная лужа на дороге, которую они вынуждены переплывать на большой автомобильной камере. Эту историю дети рассказали в веселой песне.

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