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"Вася, давай весло": школьники сняли забавное видео об украинских дорогах

STYLERКурьезы        20.06.2018 - 01:30

Ужасное состояние дороги во Львовской области высмеяли в ролике

Во Львовской области ученики одной из школ снялись в забавном видео об ужасном состоянии сельской дороги. Соответствующий ролик опубликовал в своем Facebook-аккаунте священник УГКЦ Roman Hrom.

"Как школьники домой плавают... Дорога Лопушанка-Мшанец Старосамборского района Львовской области стабильно находится в ужасном состоянии. Это парализует любую коммуникацию и вызывает вымирание региона. Не помогают никакие обращения и жалобы. Максимум, на что способна районная власть, - это засыпать ямы речным шутром. На что, по их словам, идут большие средства. Этого хватает до первого дождя, а дальше наступает стабильность", - написал он.

По сюжету видео "хлопці з рюкзаками" возвращаются домой со школы. Но внезапно путь детям преградила огромная лужа на дороге, которую они вынуждены переплывать на большой автомобильной камере. Эту историю дети рассказали в веселой песне. 

 

Як школярі додому плавають... Дорога Лопушанка-Мшанець Старосамбірського району Львівської області стабільно перебуває в жахливому стані. Це паралізує будь-яку комунікацію і спричинює вимирання регіону. Не допомагають жодні звернення і скарги. Максимум, на що спроможна районна влада, – це позасипати ями річковим шутром. На що, за їхніми словами, ідуть великі кошти. Цього вистачає до першого дощу, а далі наступає стабільність.

Опубліковано Roman Hrom 17 червня 2018 р.

В комментариях пользователи оценили видео и подтвердили, что проблема с дорогами действительно существует.

Скриншот комментариев (facebook.com/HromRoman)

Напомним, Украина оказалась в числе стран с наихудшими дорогами.

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Теги: дороги, ямы
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