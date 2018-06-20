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"Вася, давай весло": школярі зняли кумедне відео про українські дороги

STYLERКурйози        20.06.2018 - 01:30

Жахливий стан дороги у Львівській області висміяли в ролику

У Львівській області учні однієї з шкіл знялися в веселому відео про жахливий стан сільської дороги. Відповідний ролик опублікував у своєму Facebook-акаунті священик УГКЦ Roman Hrom.

"Як школярі додому плавають... Дорога Лопушанка-Мшанець Старосамбірського району Львівської області стабільно знаходиться в жахливому стані. Це паралізує будь-яку комунікацію і спричинює вимирання регіону. Не допомагають жодні звернення і скарги. Максимум, на що спроможна районна влада, – це позасипати ями річковим шутром. На що, за їхніми словами, ідуть великі кошти. Цього вистачає до першого дощу, а далі наступає стабільність", - написав він.

За сюжетом відео "хлопці з рюкзаками" повертаються додому зі школи. Але раптово дітям шлях перегородила величезна калюжа на дорозі, яку вони змушені перепливати на великій автомобільній камері. Цю історію діти розповіли у веселій пісні.

 

Як школярі додому плавають... Дорога Лопушанка-Мшанець Старосамбірського району Львівської області стабільно перебуває в жахливому стані. Це паралізує будь-яку комунікацію і спричинює вимирання регіону. Не допомагають жодні звернення і скарги.. Максимум, на що спроможна районна влада, – це позасипати ями річковим шутр. На що, за їхніми словами, ідуть великі кошти. Цього вистачає до першого дощу, а далі наступає стабільність.

Опубліковано Roman Hrom 17 червня 2018 р.

У коментарях користувачі оцінили відео і підтвердили, що проблема з дорогами дійсно існує.

Скріншот коментарів (facebook.com/HromRoman)

Нагадаємо, Україна опинилася в числі країн з найгіршими дорогами.

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Теги: дороги, ямы
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