"Вася, давай весло": школярі зняли кумедне відео про українські дороги

Жахливий стан дороги у Львівській області висміяли в ролику

У Львівській області учні однієї з шкіл знялися в веселому відео про жахливий стан сільської дороги. Відповідний ролик опублікував у своєму Facebook-акаунті священик УГКЦ Roman Hrom.

"Як школярі додому плавають... Дорога Лопушанка-Мшанець Старосамбірського району Львівської області стабільно знаходиться в жахливому стані. Це паралізує будь-яку комунікацію і спричинює вимирання регіону. Не допомагають жодні звернення і скарги. Максимум, на що спроможна районна влада, – це позасипати ями річковим шутром. На що, за їхніми словами, ідуть великі кошти. Цього вистачає до першого дощу, а далі наступає стабільність", - написав він.

За сюжетом відео "хлопці з рюкзаками" повертаються додому зі школи. Але раптово дітям шлях перегородила величезна калюжа на дорозі, яку вони змушені перепливати на великій автомобільній камері. Цю історію діти розповіли у веселій пісні.

Як школярі додому плавають... Дорога Лопушанка-Мшанець Старосамбірського району Львівської області стабільно перебуває в жахливому стані. Це паралізує будь-яку комунікацію і спричинює вимирання регіону. Не допомагають жодні звернення і скарги.. Максимум, на що спроможна районна влада, – це позасипати ями річковим шутр. На що, за їхніми словами, ідуть великі кошти. Цього вистачає до першого дощу, а далі наступає стабільність. Опубліковано Roman Hrom 17 червня 2018 р.

У коментарях користувачі оцінили відео і підтвердили, що проблема з дорогами дійсно існує.

Скріншот коментарів (facebook.com/HromRoman)

Нагадаємо, Україна опинилася в числі країн з найгіршими дорогами.

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