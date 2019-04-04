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Не доверяйте это детям: Комаровский ответил на важный вопрос

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 07:21
Не доверяйте это детям: Комаровский ответил на важный вопрос
Комаровский рассказал, с какого возраста дети могут сами стричь ногти (фото: t.me/dr_komarovskiy)

Доктор Комаровский считает, что маленьким детям не стоит рано доверять острые ножницы

Доктор Евгений Комаровский дал ответ на вопрос, волнующий многих родителей. Педиатр в своем Instagram-аккаунте разъяснил, с какого возраста детям можно доверять самостоятельно стричь ногти.

По этому вопросу, утверждает Комаровский, даже проводились специальные исследования. Поскольку маленькие дети, которым доверили острые маникюрные ножницы или кусачки, могут невзначай поранить себя.

Не доверяйте это детям: Комаровский ответил на важный вопрос

Комаровский рассказал, с какого возраста дети могут сами стричь ногти (иллюстративное фото: pixabay.com)

Американские исследователи дали однозначный ответ: детям можно доверить самостоятельно проводить эту гигиеническую процедуру с 9 лет. До этого возраста ногти стричь ребенку должны взрослые.

Комаровский рассказал, с какого возраста дети могут сами стричь ногти (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Ранее Доктор Комаровский сообщил, что раннее развитие для ребенка не всегда бывает необходимым, особенно это касается желания родителей научить свое чадо читать чуть ли не с пеленок.

Также мы писали, что известный педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и эффективно помочь ребенку, у которого поднялась высокая температура, и перечислил все ситуации, при которых необходимо немедленно вызывать врача.

Напомним, Уляна Супрун разрушила миф о здоровом питании. Она посоветовала ряд продуктов и возможных блюд из них, которые могут быть, как вкусными и полезными, так и недорогими.

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