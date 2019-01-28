Ядовитый плавленый сырок: украинцам раскрыли секреты производства (видео)

Видео: (YouTube/ТСН)

Плавленные сырки редко изготавливают качественно, а красивая обертка редко свидетельствует о хорошем продукте. Секреты шокирующего производства можно посмотреть на YouTube-канале в сюжете ТСН.

В идеале данный продукт должен быть таким: несколько видов сыра, творог, сметана, масло сливочное и сухое молоко. Он на 100% должен состоять из молочных жиров. Реальная цена за один сырок выйдет в общей сложности от 12 до 15 гривен.

В Чернигове расположен завод плавленых сырков. Журналисты с главой общественной организации по защите прав потребителей придумали легенду, сообщив, что имеют собственный магазин и знают о выгодном предложении из этого производства. Поэтому хотят взять ящик сырков на пробу.

В цехе, где делают сырки, пол залит какой-то сывороткой, на ней же лежат пакеты с явной гадостью. Сплошная плесень. Но здесь особо не убирают, поскольку это и есть сырье для продукта.

"Плавленый сыр делался уже из такого сырья, которое уже отходы. Какие там были остатки молочной промышленности. Они туда добавляли может какое-то немного масло. И вот делалось такое сырье плохое. Мыли, мыли сырье, приводили немножко в какой-то вид и плавили. И оно уже все туда ушло, если не видно", - отмечает бывшая кладовщица Валентина Дмитриевна.

То есть, по сути, прямо сейчас кто-то купил и ест яд. Потому что токсичным был еще начальный продукт этой сыроварни. И работает она ритмично - ее продукция тоннами продается по всей Украине.

Отличать качественный сырок от плохого не так уж и легко. Поэтому очень важно контролировать качество продуктов и писать жалобы в службы на тот продукт, что вызывает подозрения. А чиновники уже на основании этой жалобы имеют право устраивать внеплановые проверки предприятия. И обнаружить вот такой фальсификат становится проще.

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