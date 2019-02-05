Не дождался рождения ребенка: в зоне ООС снова потери

Пуля вражеского снайпера оборвала жизнь молодого украинца

В зоне ООС погиб военнослужащий 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-ой отдельной мотопехотной бригады Сергей Гузенко. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Сергей Сердюк.

Фото: Сергей Гузенко (facebook.com/aphareus)

Трагедия произошла 4 февраля около 17:00 в районе села Опытное Донецкой области. Сергей Гузенко спасал своего раненого побратима и его настигла пуля вражеского снайпера. Смерть бойца наступила в результате проникающего сквозного ранения грудной клетки с повреждением обоих легких.

Гузенко был родом из села Павловка Херсонской области. Ему было всего 32 года.

Он пошел на войну с первой волной мобилизации, а потом подписывал контракты. Когда в 2018 году объявили военное положение, снова вернулся на фронт.

У него остались родители, два старших брата и любимая женщина, которая находится на 7 месяце беременности. Сергей Гузенко не дождался своего малыша.

О дате и времени прощания с героем будет сообщено дополнительно.

Скриншот поста (facebook.com/aphareus)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 4 февраля погиб ветеран АТО, прошедший Дебальцево, ад Иловайска и плен.

А также рассказывали о том, что в зоне ООС погиб доброволец, член Конгресса Украинских Националистов.