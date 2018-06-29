ДТП под Киевом: мужчина, рискуя своей жизнью, спас беременную женщину из горящего авто

У мужчины диагностировали сотрясение мозга, ожоги и контузию

Под Киевом в селе Крюковщина 24 июня произошло ДТП. В результате столкновения с Chery Tiggo Volkswagen Golf загорелся. В салоне находилась беременная женщина, которую спас местный житель Александр Хоменко.

Как рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, многие люди проигнорировали аварию.

Фото: Александр Хоменко (censor.net.ua)

"Немало машин и прохожих видели аварию, но не остановились и не пришли на помощь, но многие побежали сразу. Александр (на видео в красном свитере), который случайно проходил в этом месте, действовал наиболее целеустремленно и быстро - он первым подбежал к машине, вытащил из нее беременную женщину водителя, оглушенную столкновением – дверь водительского места была повреждена и не открывалась. А затем Александр постарался спасти от возгорания и взрыва поврежденную машину – он попытался сразу найти огнетушитель – но огнетушителя в машине не было. Александр открыл капот, и в этот момент произошел взрыв", - написал Бутусов.

Сейчас мужчина находится в реанимации Киевского ожогового центра. У него диагностировали сотрясение мозга, ожоги и контузию.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной.

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