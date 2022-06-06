"Душа лежит только к украинскому сейчас": Qatoshi про хит "Допоможе ЗСУ", войну и волонтерство

Допоможе ЗСУ - один из больших хитов войны за независимость Украины

Николай Сопронюк родился 19 декабря 1993 года в Черновцах. Учился в местной гимназии №4, а высшее образование получил в Черновицком национальном университете на специальности "Международные отношения".

Он признается, что мечтал иметь дело с музыкой еще с детства, но решился записать первую песню лишь в 2020 году. Тогда вышел его русскоязычный трек Чувствуй стиль.

Qatoshi (фото из личного архива артиста)

После ряда русскоязычных песен у Qatoshi в октябре 2021 года появился украиноязычный трек Панночка, который приобрел немалую популярность.

Но апогеем успеха черновицкого рэпера и основателя одного из крупнейших украинских Instagram-каналов NAPROCENTE (который сейчас перерос в целое молодежное движение) на сегодняшний день является именно песня Допоможе ЗСУ.

"Мы хотели сделать трек, который поднимет дух украинцев. Сделан он буквально за три дня в беседке возле дома", - признается Коля.

Композиция ворвалась в музыкальные чарты (по состоянию на начало июня 2022 года трек занимает 6 место в Viral 50 Ukraine от Spotify, 7 место в Top 200 от Shazam, входит в топ-10 чарта Apple Music, а также №5 среди самых популярных музыкальных видео на YouTube).

При этом, всего за несколько дней после выхода эта песня возглавила Top 100: Ukraine от Apple Music, где лидировала почти две недели. Этот факт ставит Qatoshi в один ряд, например, с Kalush Orchestra, Go-A и другими украинскими топ-звездами.

"Не ожидали, что трек пойдет так далеко", - признается Сопрунюк.

Но в то же время артист говорит: "приятнее всего видеть, как военнослужащие снимают видео под Допоможе ЗСУ, и слова, которые они пишут".

"Поддержку от них получили колоссальную", - добавляет он.

Qatoshi (фото из личного архива артиста)

Заметим, что песня просто "разорвала" TikTok. Там украинские юзеры активно используют припев трека ("орка тіло ляже в ґрунт - допоможе ЗСУ!") в качестве подложки к видео уничтожения нашими воинами русских и их техники.

Кроме того, трек использовали у себя в профилях новостные ресурсы, а также официальные страницы Вооруженных сил Украины и Министерства обороны.

На днях Qatoshi и Chico презентовали трек вживую в Киеве на благотворительном концерте "100 днів незламності України. Музика, народжена війною". Целью мероприятия было собрать средства для нужд ВСУ.

Сам Qatoshi со своими черновицкими коллегами, кстати, с первых дней полномасштабного вторжения занимаются волонтерской деятельностью.

"С первых дней наш склад магазина стал гуманитарным складом: собирали все туда, отправляли по городам. Жека (Евгений Косов - ред.), который со мной в NAPROCENTE, ездил в горячие точки. Вместе с нашими друзьями возили автомобили, которые закупали за собранные нами и нашими друзьями средства. Сейчас планируется новый выезд (совместно с горсоветом и коллегами по волонтерству) для передачи машин на восток", - говорит Коля.

Qatoshi (фото из личного архива артиста)

Ну а что касается творчества, то, конечно же, останавливаться артист тоже не планирует.

"Выпустим еще два релиза скоро. Они тоже будут украиноязычными. Душа лежит только так сейчас", - признается музыкант.