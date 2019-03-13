Во дворе шкуры и кровь животных: мать-одиночка истязала котов на глазах у детей

Соседи рассказали, что в последнее время участились пропажи домашних животных

В Николаеве обнаружили мать-одиночку, которая страдает психическим заболеванием. 37-летняя женщина проживала вместе с двумя детьми в жуткой антисанитарии и издевалась над животными. Об этом сообщает издание Novosti –N.

Странную семью обнаружили при проверке проживания детей в неблагополучных семьях сотрудники службы по делам детей города Николаева. В полуразрушенном доме они нашли двух мальчиков, 8 и 12 лет. В самом помещении проверяющие обнаружили грязь, мусор и полуразваленные стены и крышу. Во дворе дома были обнаруженные окровавленные шкуры животных.

Соседи пожаловались, что 37-летняя женщина ведет себя неадекватно, а также на то что в последнее время участились случаи пропажи домашних животных в округе.

Фото: novosti-n.org

Детей из семьи изъяли, с ними начали работать психологи. Они неохотно говорят о матери, так как у них не было ни заботы, ни тепла с ее стороны. Возвращаться к ней дети не хотят.

На данный момент мальчиков определили в приемную семью, и родная мать даже не интересуется их состоянием. А над 37-летней женщиной идет процесс по лишению ее родительских прав. Дальнейшую ее судьбу будет решать суд. Не исключено, что ей будет необходимо психиатрическое лечение.

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