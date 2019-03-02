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Жестокость не знает границ: в Днепре изверги отрезали коту лапы

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 15:45
Жестокость не знает границ: в Днепре изверги отрезали коту лапы
Иллюстративное фото (pixabay)

В группе отметили, что лапы были отрезаны будто под линейку

В Днепре на улице Николая Руденко обнаружили жуткую находку: бездыханное тело животного лежало с отрезанными конечностями на детской площадке. Об этом информируют очевидцы в Telegram-канале.

Подобное проявление насилия далеко не первое. Однако от этого поступок не становится менее ужасным. Мертвый кот лежал на земле с отрезанными лапами. В группе отметили, что лапы были будто отрезаны под линейку.

Жестокость не знает границ: в Днепре изверги отрезали коту лапы

Напомним, что пару лет назад Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".

Данное решение поддержали 257 народных депутатов. Закон определяет жестокое обращение как "издевательство над животными, в том числе бездомными, повлекшее мучения, причинившее им физические страдания, телесные повреждения, увечья или приведшее к гибели.

Мы писали, что в Ужгороде нелюди изрезали собаку ножом. Пес породы питбуль лежал в неподвижном состоянии с многочисленными ранениями. Полицейские прибыли на место происшествия и предоставили животному медицинскую помощь для остановки кровотечения.

Ранее появилось видео с избитым догхантером Святогором. По словам живодера, нападавшие били его тупым предметом, возможно это была бита или кастет. Врачи диагностировали у Святогора сотрясение мозга и вдавленный перелом лобной кости.

Также мы писали, что под Харьковом волонтеры нашли мертвых щенков редкой и дорогой породы.

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