Джамала прокомментировала разговоры о Крыме на Нацотборе

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала подчеркнула, что она оценивала исполнителей только с профессиональной точки зрения

Известная украинская певица и победительница Евровидения 2016 Джамала дала комментарий по поводу окончания Национального отбора на Евровидение 2019.

На своей странице в Instagram певица отметила, что Евровидение – это торжество музыки, своего рода песенная Олимпиада.

Она заявила, что ситуация, в которой сейчас находится Украина, ей, как и многим украинцам, трудно контролировать эмоции во время таких разговоров, которые звучали на сцене Нацотбора, особенно в отношении Крыма.

Судья подчеркнула, что это никоим образом не повлияло на то, как она ставила оценки участникам. Она заявила, что руководствовалась только профессиональной оценкой песен и артистов, и оценивала их шансы на победу в песенном конкурсе.

Джамала также заявила, что ранее уже говорила о том, какие критерии она будет использовать. При этом певица подчеркнула, что ее мотивация — это победа Украины.

"Страна выбрала MARUV победителем, и я присоединяюсь к искренним поздравлениям касательно этой победы!", - заявила певица.

Она также заявила, что этот Национальный отбор для нее также особый, поскольку она представила свою новую композицию "Solo".

Напомним, что всплыли новые провокативные факты о скандальных финалистках Нацотбора.

Ранее сообщалось, что MARUV разделила украинцев на два лагеря.