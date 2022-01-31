Ефросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужем

Маша Ефросинина поделилась в сети честным домашним фото и показала, как проводит время с мужем Тимуром Хромаевым. Он не так уж часто появляется на страничке жены, так что поклонники порадовались редкому снимку.
Милый кадр телеведущая опубликовала в своем Instagram.
Так, на черно-белом фото Маша позировала в темном домашнем худи и белой повязке на голове. При этом на лице у нее нет ни капли косметики. Тимур встал чуть позади супруги. Они держат в руках бокалы с вином и улыбаются.
"Честно решили с Тимуром хряпнуть #пописят, чтобы все наконец-то уже были здоровы!", - подписала фото Ефросинина.
Маша Ефросинина очаровала милым домашним снимком с мужем Тимуром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники тут же обеспокоились, что они заболели, однако ведущая поспешила всех успокоить - они с мужем здоровы, а вот дети приболели.
"Так, в комментариях уже желают нам выздороветь! Не-не, мы с Тимуром в порядке, но делим дежурство по уходу за детьми: кроме ковида и гриппа не отменились же старые привычные детские головняки", - поделилась звезда.
В разделе сторис Маша призналась, что пока сидела дома, подсела на детективные сериалы, и посоветовала фолловерам несколько из просмотренных.
Маша Ефросинина посоветовала подписчикам интересные сериалы (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша разместила видео из больничной палаты и рассказала, что ее сын Александр заболел. По словам ведущей, мальчик проходит плановое лечение.