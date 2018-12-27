Экономический крах и цунами: стали известны предсказания Ванги на 2019 год

Ясновидящая дала жуткий прогноз для некоторых мировых политиков
Были расшифрованы мистические предсказания известной болгарской ясновидящей Ванги на 2019 год. Об этом пишет The Daily Mail.
Болгарская ясновидящая Ванга, которая умерла в 1996 году, оставила множество предсказаний для мира на многие годы. Одно из таких предсказаний, о событиях в мире в 2019 году, было недавно расшифровано.
Ванга сообщила, что в 2019 году Европа потерпит сильный экономический крах. Произойдет масштабный коллапс, который завершит выход Британии из Европейского союза.
Также в предсказаниях упоминается страшное цунами, которое уничтожит большую часть Азии. Жертвами станут Пакистан, Китай, Индия, Индонезия и Япония.
2019 год станет тяжелым годом для многих лидеров. Президент США Дональд Трамп потеряет слух из-за неизвестной болезни, которая будет проявляться шумом в ушах и тошнотой. Также у него диагностируют серьезную травму голову, а кто-то из его близких попадет в страшную автокатастрофу.
Политики на Кубе и в Китае также будут испытывать проблемы со здоровьем и ученые сделают выводы, что во всем виновато импульсное радиочастотное электромагнитное излучение.
А вот на президента РФ Путина в 2019 году будет совершено покушение кем-то из его близкого окружения, возможно из членов команды безопасности.
На Россию в 2019 году может упасть гигантский метеорит, который разрушит много городов и сотрет с лица земли часть территории РФ.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что мольфарка предсказала судьбу Украины в 2019 году.
А также писали о том, что эксперт рассказала украинцам, что нужно успеть сделать к началу 2019 года.