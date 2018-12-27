Економічний крах і цунамі: стали відомі пророцтва Ванги на 2019 рік

Колаж РБК-Україна

Ясновидиця дала страшний прогноз для деяких світових політиків

Були розшифровані містичні пророкування відомої болгарської ясновидиці Ванги на 2019 рік. Про це пише The Daily Mail.

Болгарська ясновидиця Ванга, яка померла в 1996 році, залишила багато передбачень для світу на багато років. Одне з таких передбачень, про події в світі в 2019 році, нещодавно було розшифровано.

Ванга повідомила, що в 2019 році Європа зазнає сильний економічний крах. Відбудеться масштабний колапс, який завершить вихід Британії з Європейського союзу.

Також у прогнозах згадується страшне цунамі, яке знищить велику частину Азії. Жертвами стануть Пакистан, Китай, Індія, Індонезія та Японія.

2019 рік буде важким роком для багатьох лідерів. Президент США Дональд Трамп втратить слух через невідому хворобу, яка буде проявлятися шумом у вухах і нудотою. Також у нього діагностують серйозну травму голову, а хтось із його близьких потрапить в страшну автокатастрофу.

Політики на Кубі і в Китаї також будуть відчувати проблеми зі здоров'ям і вчені зроблять висновки, що у всьому винне імпульсне радіочастотне електромагнітне випромінювання.

А ось на президента РФ Путіна в 2019 році буде скоєно замах кимось із його близького оточення, можливо з членів команди безпеки.

На Росію в 2019 році може впасти гігантський метеорит, який зруйнує багато міст і зітре з лиця землі частину території РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мольфарка передбачила долю України в 2019 році.

А також писали про те, що експерт розповіла українцям, що потрібно встигнути зробити до початку 2019 року.