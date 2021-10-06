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Эксперт объяснила, почему сбой в Facebook - это не кибератака

Автор: Дмитрий Войналович

На днях Facebook пережил самый серьезный сбой с 2008 года. Все сразу начали гадать: что же стало причиной этой передряги и чем грозит этот сбой рядовым пользователям социальной сети.

Всемирно известная эксперт по кибербезопасности Лора Галанте во время встречи с журналистами в Киеве прокомментировала сбой в работе Facebook и принадлежащих ему сервисов, включая WhatsApp и Instagram.

По ее словам, проблемы в работе сервисов, судя по всему, были вызваны техническими проблемами внутри самой компании.

"В настоящее время кажется, что отключение является результатом ошибки конфигурации сети, а не вредоносной кибератаки", - говорит она.

Но за последние несколько дней и недель Facebook был под пристальным вниманием общественности и контролем правительства США после того, как разоблачитель показал внутренние исследования, которые показывают, насколько вредное воздействие на людей оказывает Facebook и Instagram.

"Длительность масштабного сбоя в работе Facebook в связи с этим исследованием заставили многих прежде всего считать, что отключение было злонамеренным", - комментирует эксперт.

Галанте говорит, что отключение подчеркивает и то, насколько незащищенной есть базовая инфраструктура Интернета, и насколько большинство мира зависит от Facebook и его приложений (особенно WhatsApp) для коммуникаций и коммерции.

Лора Галанте в Киеве

Добавим, что сбой в работе Facebook не привел к утечке данных пользователей.

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