Эксперт объяснила, почему сбой в Facebook - это не кибератака

По ее словам, проблемы в работе сервисов, судя по всему, были вызваны техническими проблемами внутри самой компании.

"В настоящее время кажется, что отключение является результатом ошибки конфигурации сети, а не вредоносной кибератаки", - говорит она.

Но за последние несколько дней и недель Facebook был под пристальным вниманием общественности и контролем правительства США после того, как разоблачитель показал внутренние исследования, которые показывают, насколько вредное воздействие на людей оказывает Facebook и Instagram.

"Длительность масштабного сбоя в работе Facebook в связи с этим исследованием заставили многих прежде всего считать, что отключение было злонамеренным", - комментирует эксперт.

Галанте говорит, что отключение подчеркивает и то, насколько незащищенной есть базовая инфраструктура Интернета, и насколько большинство мира зависит от Facebook и его приложений (особенно WhatsApp) для коммуникаций и коммерции.

Лора Галанте в Киеве