Я не раскаиваюсь: подробности гибели девочки, оставленной на неделю без еды

Когда ребенок был мертв, горе-мать поздравила его с днем рождения в Instagram

Молодая женщина оставила трехлетнюю девочку без еды и воды на неделю в российском Кирове, в результате чего ребенок погиб. При этом горе-мать признается, что сделала это намеренно, перед уходом она перекрыла вентили с водой, сообщают росСМИ.

Мертвого ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. По словам женщины, она каждый день звонила дочери, интересовалась, как дела у малышки. На что ей отвечали, что все в порядке.

Причина смерти ребенка пока неизвестна. Девочка могла погибнуть от обезвоживания или от отравления стиральным порошком, которого наелась.

Мать оставила ребенка умирать от голода в России (горе-мать, фото: instagram.com/ruhi_sumo/)

Мать ребенка рассказала, что намеренно закрыла двери квартиры и ушла на неделю - с 13-го по 20-е февраля. Она не плачет, не сожалеет, просто говорит: "Да, я ушла, я перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды. Ушла и несколько дней не появлялась дома".

Все это время она находилась в квартире у подруги. В день рождения дочери мать опубликовала в Instagram поздравление для ребенка. "Сегодня твой день, совсем большая, моя жизнь, будь самой счастливой и здоровой", - написала она на странице. На тот момент малышка уже была мертва.

Мать оставила ребенка умирать от голода в России (скрин: instagram.com/ruhi_sumo/)

Пользователи Instagram оставляют множество гневных комментариев на странице горе-мамаши, говоря, что лучше бы ей умереть самой. Один из подписчиков утверждает, что женщина и ранее оставляла малышку одну - ребенок даже выбрасывал из окна игрушки, чтобы привлечь к себе внимание.

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