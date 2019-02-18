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В Херсоне умерла девочка, с которой "поиграл" отчим: шокирующие детали

STYLERЖизнь    18.02.2019 - 10:22
В Херсоне умерла девочка, с которой "поиграл" отчим: шокирующие детали
Коллаж РБК-Украина

Мужчина сломал падчерице челюсть

 

 

Годовалая девочка, которой нанес травмы отчим-тиран, умерла в Херсонской детской областной клинической больнице. Об этом рассказали сотрудники телеканала "Скіфія" со ссылкой на заместителя главного врача медучреждения Виктора Бурдовицина.

Напомним, на днях 22-летний Влад из села Балтазаровка решил "поиграться" со своей падчерицей. Он подбрасывал девочку. В какой-то момент парень не успел поймать ребенка - он упал и ударился головой об пол.

Девочка сразу же была доставлена в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму. Во время операции сердце ребенка несколько раз останавливалось.

Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но девочка умерла.

В Херсоне умерла девочка, с которой &quot;поиграл&quot; отчим: шокирующие детали

Скриншот поста (facebook.com/skifijantku)

Украинцы в социальных сетях активно комментируют инцидент.

"Где же вы, мамы, берете таких сожителей, которые гробят ваших деток?" - написала Надежда Петюренко.

"Люди, куда мир катится? Сижу реву!" - отметила другая пользовательница.

"Покаяния и прощения нет тому, кто сотворил над божьим ангелом такое... Мир и покой малышке..." - прокомментировала еще одна женщина.

Добавим, что на отчима было открыто уголовное дело по ч.1 ст.128 УК "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Но теперь дело, скорее всего, переквалифицируют и будут расследовать как убийство по неосторожности.

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