Электронный рецепт заработал не везде: врачи сообщают о неполадках

С 1 апреля в Украине заработал электронный рецепт по программе "Доступные лекарства", согласно которой украинцы получают лекарства бесплатно или с небольшой доплатой (от сердечно-сосудистых болезней, диабета и бронхиальной астмы).

В Минздраве говорят, что теперь пациентам не нужно будет иметь дело с бумажками, а вместо этого врач будет выписывать электронный рецепт, который будут принимать в аптеке в любой точке Украины. Также не нужно будет разгадывать, что написано в рецепте, если в нем что-то указано неразборчиво.

По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, вся информация о пациенте в системе будет надежно защищена, а для получения лекарств в аптеке нужно только смс с номером рецепта.

Вечером 1 апреля в редакцию Styler на условиях анонимности обратился врач одного из медицинских учреждений "первички" Киева, сообщивший, что пока электронный рецепт по программе "Доступные лекарства" работает не везде.

"Мы все знали о том, что с 1 апреля что электронный рецепт по программе "Доступные лекарства" должен заработать. Но в нашем учреждении его выписать пока нельзя. Это зависит, конечно, не от Министерства, а от конкретной медико-информационной системы, которую установили в конкретном медучреждении. Сейчас я вижу, что пока не все системы на это перенастроились", – говорит врач.

Фото: Электронный рецепт по программе "Доступные лекарства" в день запуска работал не везде (unsplash.com)

По его словам, в его медучреждении пользуются системой ЕМСіМЕД. В ней пока что выписку электронного рецепта не наладили. В других медучреждениях говорят, что выписка электронного рецепта пока не работает также в системе Медстар.

В то же время в одной из самых популярных систем Helsi электронный рецепт работает слаженно и без каких-либо проблем. Об этом сообщил CEO Helsi.me Артем Михайлюк.

По его словам, по состоянию на 1 апреля уже к 9 утра было выписано несколько сотен электронных рецептов, и по ним уже получили лекарства много людей. Позже стал известно, что только за 1 апреля в системе Helsi уже выписали около 70000 электронных рецептов.

Впрочем, врач, сообщивший редакции о неполадках, считает проблемы временными.

"Не думаю, что это будет продолжаться долго. Уверен, в ближайшее время электронный рецепт буде успешно работать во всех медико-информационных системах. Думаю, большинство людей уже давно готовы к тому, что рецепт будет электронным. Также я вижу серьезный запрос на это от киевлян", - уверен он.

Напомним, ранее Уляна Супрун рассказала о серьезной опасности для здоровья глутамата натрия, который содержится в китайской пище, чипсах и вермишели быстрого приготовления.

Также в Украине скоро будут получать больничные в электронном виде вместо бумажных.