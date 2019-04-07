Это моя личная боль: Джамала сделала заявление об Нацотборе

Джамала, которая была одной из судей Нацотбора к Евровидению, заявила, что была очень эмоциональной, потому что там были задеты вопросы Крыма и это ее очень задело. Об этом она рассказала в сюжете "Светской жизни".

"Крым - это моя личная боль и она так у меня вырывается наружу. Я не могла не сказать о том, что чувствовала", - сказала известная певица.

Кроме того, Джамала отметила, что если бы знала, что будет такая напряженная атмосфера, то возможно бы не согласилась быть судьей на Нацотборе.

Видео: YouTube/Світське життя

Джамала также рассказала о том, что она помогала MARUV, поскольку очень переживала за нее. Перед финалом Нацотбора она давала скандальной певице советы, и даже попросила своих своих бэк-вокалисток, чтобы они спели с MARUV на сцене.

Джамала отметила, что MARUV прислушивалась к ее советам и много чего сделала. Например, она добавила гитару, о которой Джамала сказала, что это будет выглядеть сексуально.

"Я болела за эту песню, она мне нравилась", - подытожила Джамала.

Ранее Джамала прокомментировала разговоры о Крыме на Нацотборе. Она заявила, что оценивала исполнителей только с профессиональной точки зрения.

Напомним, что MARUV разделила украинцев на два лагеря, тех кто ее поддержал на песенном конкурсе, и тех, кто против эпатажной певицы, которая выступает в России.