Это очень опасно: Комаровский развенчал миф о популярных препаратах

Доктор Комаровский объяснил родителям, когда можно употреблять такие препараты

Доктор Комаровский рассказал украинцам о том, какие негативные последствия может вызвать употребление гомеопатических препаратов. Он отметил, что гомеопатия относится к видам альтернативной медицины, которая появилась еще в 18-м веке.

При попадании в организм больного вместе с водой гомеопатические препараты начинают действовать, но так как концентрация лечебных свойств слишком мала, то эффект от этих лекарств почти такой же, как и от лечения плацебо. В самих препаратах, которые в основном состоят из сахара и воды, никакого особого вреда нет, и чтобы нанести ущерб организму, нужно съесть слишком много таких таблеток.

Но употребление гомеопатических препаратов несет другую угрозу – это затягивание времени при опасных патологиях, которые требуют обязательного серьезного лечения и квалифицированного наблюдения.

Известно, что многие родители готовы давать детям гомеопатические препараты во время серьезных заболеваний вместо обычных лекарств и это часто приводит к осложнениям.

Гомеопатия (collegeofpracticalhomeopathy.co.uk)

Однако Евгений Комаровский объясняет, что детям такое лечение нравится намного больше чем ингаляции или обтирание. Прием маленьких сладких таблеточек им более приятен, чем горькие таблетки или болезненные уколы.

Также он отмечает, что в эффекте плацебо от гомеопатических средств нет ничего плохого. Родители обязательно хотят что-то сделать, чтобы облегчить состояние ребенка во время небольшого недомогания, когда никаких серьезных угроз здоровью нет.

В таких случаях вместо ненужных обычных лекарств и для успокоения взрослых врач может назначить совершенно безобидные гомеопатические препараты. Организм ребенка мог бы сам справиться и без них, но в данном случае это – активная деятельность на то, чтобы помочь малышу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский рассказал об опасности влажных салфеток.

А также рассказывали о том, что Комаровский резко высказался о вакцинации.