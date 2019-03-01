Это был просто ад: педагог призвала не верить мифам о вреде вакцинации

Директор детского сада напомнила о важности вакцинации, ведь она спасает от целого ряда опасных болезней

В Украине у многих родителей есть огромное недоверие к вакцинации. Многие осознанно не прививают ребенка, веря многим мифам о том, что вакцины вредят детям и имеют больше негативных последствий, чем позитивных. На самом деле вакцинация – это самый эффективных способ защитить ребенка от опасных болезней.

Об этом в комментарии для Styler рассказала руководитель и собственник столичного детского сада Дарья Мудрицкая.

"К сожалению, у наших граждан годами формировалось существенное недоверие к медицине, а прививки – это яркий пример, который иллюстрирует эту ситуацию очень характерно", - говорит она.

По словам Дарьи Мудрицкой, в ее садике – около 50% непривитых детей. В других столичных детских садах эта цифра бывает и значительно выше половины.

"К сожалению, многие родители не понимают, что вакцинация ребенка - это важно, и порой это именно то, что помогает спасать жизнь. Многие начитались статей о том, что прививки вызывают аутизм или даже летальные исходы. Все эти мифы давно и много раз уже были опровергнуты, но им продолжают верить", - констатирует она.

Фото: Часто родители верят мифам о вакцинации, при этом не доверяя проверенной научной информации, говорит Дарья Мудрицкая (pixabay.com)

Руководитель детского сада напоминает: некоторое время назад в Украине была объявлена эпидемия полиомиелита, и тогда многих вакцинировали очень быстро.

"Но в тот момент где-то в СМИ писали о том, что ребенок, которого привили, не может посещать садик, потому что он якобы может быть носителем инфекции. Но ведь ситуация на самом деле кардинально противоположна", - говорит специалист.

По ее словам, из-за таких ложных сообщений в СМИ родители мало верят в научно доказанные факты.

"Мы пережили просто ад! Родители непривитых детей требовали, чтобы мы не пускали в садик привитых детей. Но у нас политика такая, что мы на стороне привитых детей. Для нас это важно. Поэтому мы говорили родителям примерно так: "если вы считаете, что это неприемлемо, то не водите детей в садик", - вспоминает она.

Напомним, уровень заболеваемости корью достиг в Украине огромных масштабов. Основная причина – низкий процент вакцинированных детей. Часто родители покупают справки о вакцинации, но это не уберегает их детей от опасных для жизни болезней. По этому поводу Минздрав обратися к родителям, которые делают фальшивые справки о вакцинации.

Ранее известный украинский доктор Федор Лапий рассказал о страхах вакцинации и недоверии украинцев к врачам.

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