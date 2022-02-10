Этот простой трюк поможет избавиться от головокружения за несколько секунд

Чувствуете головокружение, когда встаете? Вам повезло, потому что исследователи наконец нашли простой прием, который может бороться с проблемой дезориентации в пространстве.
Типичной причиной головокружения является внезапное падение артериального давления, называемое ортостатической или постуральной гипотензией, передает The Sun.
Когда вы переходите от лежания или сидения к стоянию, кровь временно скапливается в ваших ногах. Реакция крови на смену положения тела замедлена, и организму приходится много работать, чтобы вернуть кровь к сердцу.
Он выдавливает кровь из крупных вен в ногах и на мгновение увеличивает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. В результате вы можете почувствовать головокружение в течение нескольких минут.
И хотя это состояние часто считают несерьезным, исследования связывают его с повышенным риском таких проблем, как болезни сердца и деменция. Врачи склонны диагностировать ортостатическую гипотензию, если артериальное давление падает более чем на 20 мм рт.ст. в систолическом и на 10 мм рт.ст. в диастолическом в течение трех минут после вставания.
Справиться с головокружением буквально за несколько секунд помогут следующие приемы:
Исследователи обнаружили, что активизация мышц нижней части тела снижает вероятность неприятных симптомов при вставании, что доказано анализом различных показателей крови и сердца. В исследовании принимали участие молодые женщины, которые страдали от сильного головокружения и потери сознания при попытке встать.
Этот прием поможет избавиться от головокружения при попытке встать (фото: freepik.com)
Исследователи считают, что они нашли "бесплатный" и "простой" инструмент для снижения вероятности головокружения при вставании, который можно использовать в любом месте и в любое время. По словам экспертов, результаты, опубликованные в журнале Heart Rhythm, теперь необходимо проверить на мужчинах и пожилых людях.
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