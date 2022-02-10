Цей простий трюк допоможе позбутися від запаморочення за кілька секунд

Коли ви переходите від лежання або сидіння до стояння, кров тимчасово накопичується в ваших ногах. Реакція крові на зміну положення тіла уповільнена, і організму доводиться багато працювати, щоб повернути кров до серця.

Він видавлює кров з великих вен в ногах і на мить збільшує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. В результаті ви можете відчути запаморочення протягом декількох хвилин.

І хоча цей стан часто вважають несерйозним, дослідження пов'язують його з підвищеним ризиком таких проблем, як хвороби серця і деменція. Лікарі схильні діагностувати ортостатичну гіпотензію, якщо артеріальний тиск падає більш ніж на 20 мм рт.ст. в систолічному і на 10 мм рт.ст. в діастолічному протягом трьох хвилин після вставання.

Справитися із запамороченням буквально за кілька секунд допоможуть наступні прийоми:

Дослідники виявили, що активізація м'язів нижньої частини тіла знижує ймовірність неприємних симптомів при вставанні, що доведено аналізом різних показників крові і серця. У дослідженні брали участь молоді жінки, які страждали від сильного запаморочення і втрати свідомості при спробі встати.

Один з методів полягав в схрещуванні ніг в положенні сидячи з подальшим активним напруженням м'язів стегна і сідниць відразу після стояння.

Інший - неодноразово піднімати коліна, щоб ступні відірвалися від підлоги, перш ніж встати.

Цей прийом допоможе позбутися від запаморочення при спробі встати (фото: freepik.com)

Дослідники вважають, що вони знайшли "безкоштовний" і "простий" інструмент для зниження ймовірності запаморочення при вставанні, який можна використовувати в будь-якому місці і в будь-який час. За словами експертів, результати, опубліковані в журналі Heart Rhythm, тепер необхідно перевірити на чоловіках і літніх людях.