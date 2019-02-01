Спасение туриста в Карпатах обошлось Украине в огромную сумму

Украинские туристы часто уходят в горы неподготовленными

Видео: YouTube/RU: Закарпатье

На поиски в Карпатах киевского туриста, Игоря Грищенко, который заблудился в горах 6 января, привлекли 38 спасателей и 6 единиц техники. В общем все это обошлось в 170 тысяч гривен. Об этом сообщил ресурс UA: Закарпаття.

Начальник горной поисково-спасательной службы Александр Гуляк рассказал, что поиски оплачиваются из бюджета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам Александра Гуляка, с начала года в Карпатах заблудились 18 туристов, двое из них погибли.

Он говорит, что туристы переоценивают свои возможности и недооценивают горы. Украинские туристы не регистрируются, не сообщают родственникам, друзьям, а иногда сами не понимают, куда они идут и чего хотят от гор. Ведь даже подготовленные спасатели рискуют погибнуть в горах.

Поиски туристов, заблудившихся в горах оплачивают из госбюджета ГСЧС.

"В Украине человек, потерявшийся в горах не несет ни уголовную, ни материальную ответственность. За границей туристы платят за это большие штрафы", - отмечает Александр Гуляк.

К слову, мы публиковали фото спасателей-героев, которые отправились на поиски туристов, пострадавших от схождения лавины.

Напомним, ранее мы писали о том, что после очередного случая с заблудившимся туристом, спасатели обратились к родным туристов-экстремалов с просьбой убедить своих близких не испытывать собственные силы.