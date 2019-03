Евровидение 2019: топ-5 песен потенциальных победителей

Представители Исландии на Евровидении 2019 (фото: instagram.com/eurovision.ua)

Мы собрали песни потенциальных победителей Евровидения 2019

Евровидение 2019 пройдет в мае в Тель-Авиве. Но уже сейчас букмекеры во всю делают прогнозы относительно победителя международного песенного конкурса.

В турнирной таблице Евровидения лидирует представитель России Сергей Лазарев. И это несмотря на то, что этот "любовник" Ани Лорак даже еще не представил свою конкурсную песню. Второе место, по мнению экспертов, займет представитель Нидерландов Дункан Лоренс с композицией "Arcade". Третью строчку букмекеры сегодня отдают шведам. Хотя здесь ситуация еще более странная, чем с Лазаревым, ведь Швеция даже еще не определилась с тем, кто представит страну на Евровидении.

Настоящим шоком для многих фанатов песенного конкурса стало присутствие среди фаворитов сатирической группы арт-эстрадного искусства из Рейкьявика Hatari, которая покажет номер на песню "Hatrið mun sigra".

Прогнозы букмекеров (eurovisionworld.com)

Одним словом, нам будет на что посмотреть и кого послушать на Евровидении 2019. А сейчас мы предлагаем вам топ-5 композиций главных претендентов на победу в песенном действе.

Топ-5 претендентов на победу в Евровидении 2019:

Duncan Laurence - "Arcade"

Duncan Laurence - "Arcade"

Mahmood - "Soldi"

Mahmood - "Soldi"

Tamta - "Replay"

Tamta - "Replay"

Hatari - "Hatrið mun sigra"

Hatari - "Hatrið mun sigra"

Luca Hänni - "She Got Me"

Luca Hänni - "She Got Me"

Отметим, что до 26 февраля букмекеры пророчили представительнице Украины на Евровидении 2019 MARUV место в первой тройке. Но Анна Корсун не захотела ехать на конкурс. Позже, правда, она заявила, что если бы поехала в Израиль, то точно бы заняла на конкурсе место не ниже пятого. Но этого уже, увы, никто не узнает.