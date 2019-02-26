Крым - это Украина: "любовник" Ани Лорак дал мастер-класс украинским певицам

Коллаж РБК-Украина

Сергей Лазарев высказал свое мнение касательно Крыма

Сергей Лазарев, который ранее хвастался совместными фотографиями с Лорак, не согласен с группой Анна-Мария и считает, что Крым-это Украина. Такое заявление он сделал еще в мае 2016 года в одном из интервью.

Когда телеведущая Екатерина Осадчая спросила у Лазарева: "Крым - это Россия?", исполнитель сообщил, что в корне с данным утверждением не согласен. А также сказал, что знает людей из Украины и абсолютно понимает их боль, переживания и усталость.

"Эта всеобщая радость, что Крым вернулся... Я вот этой эйфории не разделяю. Я не знаю, может в меня полетят помидоры со стороны своих, российских фанатов, но я привык так: я приезжаю в Ялту - для меня это Украина", - прокомментировал ситуацию исполнитель.

Отметим, что на сцене Нацотбора Анна и Мария Опанасюк заявили, что в Украине чувствуют себя, "как в 30-е годы Советского Союза", где их "просто заставляют отказаться от родителей".

Напомним, что всплыли новые провокативные факты о скандальных финалистках Нацотбора, а оккупанты даже пригласили их выступать на аннексированном полуострове.

К слову, ясновидящая поведала о романе Ани Лорак и Сергея Лазарева. Все события последнего времени, в том числе масса публикаций о личной жизни певицы, вынудили Каролину искать себе настоящего друга, который мог бы ее поддержать и направить. Таким человеком, уверяет ведунья, и стал Лазарев.