Fire Challange: в мире набирает популярность опасный флешмоб

Коллаж: РБК-Украина

Подростки поджигают себя ради лайков и популярности

Fire Challenge - новое развлечение подростков в США и Великобритании, который набирает популярность по всему миру. Об этом сообщает Daily Star.

Суть челленджа - облить себя горючим веществом, поджечь и снять на видео.

Впервые челлендж стал популярен в 2014 году, потом любопытство к нему пропало. В 2018 году разразилась новая массовая волна интереса к огненному челленджу. Врачи отмечают, что увеличилось количество пациентов с глубокими ожогами.

Видео: YouTube/ClickOnDetroit

По словам медиков, дети обливаются различными горючими смесями, поджигают себя и выкладывают в сеть "ради забавы и лайков". В основном страдает спина и живот, иногда грудь и пах.

Более того, дети побуждают сверстников участвовать во флешмобе, ради получения большего числа подписчиков и увеличения аудитории своих блогов.

Скриншот из видео (YouTube/ClickOnDetroit)

Ранее мы сообщали, что во время бушующих пожаров в Калифорнии был спасен кот. Его выручил пожарный Райан Коулмен.

Также мы сообщали, что в Ровно двое парней ради популярности в соцсетях прошлись по улице в одних трусах.

Видео: РБК-Украина