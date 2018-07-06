Физическое устранение: религиовед предупредил, что РФ может убить вселенского патриарха Варфоломея

Россия хочет любым способом удержать украинскую церковь в своем влиянии

Процесс предоставления Украинской церкви Томоса об автокефалии (независимости), который хочет предоставить вселенский патриарх Варфоломей, является очень сложным из-за сопротивления России и РПЦ. Так, религиовед Александр Саган считает, что россияне могут просто убить Варфоломея, чтобы препятствовать процессу выхода УПЦ из-под московского влияния. Об этом Саган написал в своем блоге на lb.ua.

Эксперт обратился к историческому опыту и вспомнил, что в первой половине ХХ века процесс подписание и вручение Томоса для украинцев и белорусов в Польше затянулся на два года и его сопровождали четыре Константинопольские патриархи.

"Двух из них (патриархов) заставили отречься от престола, один, будучи здоровым человеком, неожиданно умер через три дня после подписания Томоса, а именно вручение документа происходило чуть ли не с годовой паузой", - говорит религиовед.

Он считает, что решение украинского православно-церковного вопроса (признание Украинского православия равноправным субъектом межправославных отношений) несет для Константинопольского патриархата в целом, и для Вселенского патриарха лично, значительные риски.



Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (day.kyiv.ua)

"Ведь на Фанаре (резиденция патриарха Варфоломея в Стамбуле), учитывая исторический опыт, по-другому (и совсем не риторически) воспринимается заявление официального лица Мосоквської патриархии митрополита Илариона Алфеева – о возможном кровопролитии в случае предоставления Томоса. А также дезинформационные "вкиди" о якобы ухудшении здоровья Вселенского патриарха", - отметил Саган.

Эксперт подчеркнул, что украинцам необходимо всерьез бояться физического устранения нынешнего Константинопольского патриарха Варфоломея, ведь это может на много лет остановить процесс признания автокефалии Украинской Поместной ПЦ.

"Поэтому мы должны понимать и ценить личное мужество патриарха Варфоломея, который не поддается шантажу со стороны Московской патриархии и московской светской дипломатии и продолжает курс на конституирование Поместной православной Церкви в Украине", - подытожил Саган.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тымчук предупредил об угрозе со стороны РПЦ для Украины.

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