Физрук полгода насиловал школьницу в спортзале: подробности инцидента

Педагог не признает своей вины

В пригородной школе Якутска учитель физкультуры 6 месяцев насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале школы. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Республике Саха.

Следствие установило, что учитель физкультуры совершил 29 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в период с декабря 2017 года по май 2018 года.

Кроме того, насилием педагог занимался со школьницей не только в спортзале, но и в своей машине, а также в квартире. Физрук 15 раз насиловал девочку и 14 раз совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетней.

Родители школьницы узнали об инциденте после того, как прочитали переписку дочери с учителем физкультуры в телефоне дочери. Мужчину сразу же задержали, возбудили уголовное дело и уволили из учебного заведения.

Чтобы справиться с последствиями насилия школьнице назначили реабилитацию, которая должна помочь ей преодолеть психологическую нагрузку.

В свою очередь, учитель физкультуры не признает своей вины, но следствие подтвердило его причастность к изнасилованиям. Администрацию школы также привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что педофил-рецидивист продавал мальчиков извращенцам. В прошлый раз преступника выпустили из тюрьмы на 5 лет раньше за "хорошее поведение".

Ранее сообщалось о том, что в Магадане 13-летня девочка зашла в магазин спортивной одежды, где ее изнасиловал 52-летний продавец.

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