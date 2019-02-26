Freedom Jazz отказались представлять Украину на Евровидении: известна причина

Девушки рассказали, что им звонили с НТКУ

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2019 коллектив Freedom Jazz сообщил, что они также отказываются от участия в межднародном конкурсе. Об этом они сообщили на своей странице в социальной сети Facebook.

Freedom jazz по результатам голосования в финале Нацотбора заняли второе место после MARUV и после того, как НОТУ не смогли договорится с победителем, украинцы предположили, что именно этот коллектив будет представлять Украину на Евровидении в Израиле.

Однако девушки сообщили, что у них на данный момент совсем другие творческие планы и они не будут участвовать в международном песенном конкурсе.

Фото: facebook.com/freedomjazzgirlsband

"Дорогие друзья! Спасибо за вашу поддержку, любовь, волнение и за то, что все время были с нами! Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора Евровидение 2019! Наша главная победа - это ВЫ! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе ... Но только что мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении 2019. Сейчас наш Cupidon летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", - сказано в сообщении Freedom Jazz.

Скриншот поста (facebook.com/freedomjazzgirlsband)

Напомним, ранее мы писали о том, что названа заоблачная сумма, которую должен потратить участник на Евровидение.

А также рассказывали о том, что в скандале с Евровидением новый поворот.