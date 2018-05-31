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Гадали детям по руке: киевлян предупредили о странных мошенницах

STYLERLIFE        31.05.2018 - 22:06
Фото: pixabay.com/ju_sajjad0
Фото: pixabay.com/ju_sajjad0

В сети сообщили о двух злоумышленницах

Жителей Киева предупредили о мошенницах, которые знакомятся с детьми на улице и спрашивают, кто из взрослых дома. Об одном из инцидентов сообщили на странице "ПОХ - Позняки, Осокорки, Харьковский" в соцсети Facebook.

По словам очевидицы, инцидент произошел в Дарницком районе столицы, на улице Ревуцкого.

"Внимание всех родителей! Вчера около 13:30, по ул. Ревуцкого, 8, две женщины подошли к девочкам 10 лет (одна - дочь моей подруги). Женщины заговорили детей и начали им гадать по руке, потом расспрашивать, кто дома конкретно из взрослых..." – сообщили в сети.

"Дети были под впечатлением от гадания, типа все правильно женщина сказала... Женщины отправили детей домой за яйцом, чтобы, мол, погадать кому-то, рассказывали, что шли в магазин, а деньги забыли, а надо яйцо. Сказали, что ждут девочек во дворе", - рассказали очевидцы.

"Дети зашли домой, и возле холодильника их остановила моя подруга. Начала спрашивать, а дети, как зомби твердят, что им нужно вынести яйцо и помочь женщине. Подруга их растормошила и вышла во двор посмотреть на женщин, девочки вышли с мамой, женщины убежали. Женщины на вид лет 30-40, обычного телосложения, не полные, та, которая говорила все время: в черных шортах, черные волосы длинные, зеленые глаза", - рассказали в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Скриншот комментариев (facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Ранее сообщалось, что в Киеве ищут парня, ограбившего кофейню.

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Теги: Мошенники, мошенничество, Дарницкий район
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