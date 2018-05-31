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Ворожили дітям по руці: киян попередили про дивних шахрайок

STYLERLIFE        31.05.2018 - 22:06
Фото: pixabay.com/ju_sajjad0
Фото: pixabay.com/ju_sajjad0

У мережі повідомили про двох зловмисниць

Жителів Києва попередили про шахрайок, які знайомляться з дітьми на вулиці і питають, хто з дорослих вдома. Про один з інцидентів повідомили на сторінці "ПОХ - Позняки, Осокорки, Харківський" в соцмережі Facebook.

За словами очевидиці, інцидент стався в Дарницькому районі столиці, на вулиці Ревуцького.

"Увага всіх батьків! Вчора близько 13:30, по вул. Ревуцького, 8, дві жінки підійшли до дівчаток 10 років (одна - дочка моєї подруги). Жінки заговорили до дітей і почали їм гадати по руці, потім розпитувати, хто вдома конкретно з дорослих..." – повідомили у мережі.

"Діти були під враженням від ворожіння, типу все правильно жінка сказала... Жінки відправили додому дітей за яйцем, щоб, мовляв, поворожити комусь, розповідали, що йшли в магазин, а гроші забули, а треба яйце. Сказали, що чекають дівчаток у дворі", - розповіли очевидці.

"Діти зайшли додому, і біля холодильника їх зупинила моя подруга. Почала питати, а діти, як зомбі твердять, що їм потрібно винести яйце і допомогти жінці. Подруга їх розворушила і вийшла у двір подивитися на жінок, дівчата вийшли з мамою, жінки втекли. Жінки на вигляд 30-40 років, звичайної статури, не повні, та, яка говорила весь час: в чорних шортах, чорне довге волосся, зелені очі", - розповіли в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Скріншот коментарів (facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

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Теги: Мошенники, мошенничество, Дарницкий район
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