Гематомы по всему телу: в Запорожье неадекват избил малолетнюю дочь

Ссадины у пострадавшей заметила классный руководитель

19 января в Запорожье отец-изверг избил свою 11-летнюю дочь, после чего у девочки начались боли по всему телу. Об этом информируют в пресс-службе Коммунарского районного суда.

Отмечается, что, помимо физического насилия, мужчина пытался подавить жертву психологически, высказывая в ее адрес грубую нецензурную брань. После пострадавшая пошла в школу, где классный руководитель обнаружил синяк на руке девочки и гематому на голове.

Факт насилия был обнаружен в школе классным руководителем. При осмотре ребенка в медицинском кабинете оказалось, что у нее все тело было покрыто ссадинами и гематомами. Кроме того, девочка жаловалась на сильные боли в ноге.

После этого об инциденте было сообщено в правоохранительные органы. Однако правонарушитель искренне раскаялся и потому суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа.

Напомним, что мать продала шестилетнюю дочь за еду. А один из мужчин продал свою дочь, которой было всего четыре, чтобы погасить долг.

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