Гибель убийцы водителя BlaBlaCar: всплыли новые детали

Погибший в субботу, 23 марта, 28-летний уроженец РФ Кингисепп Луан Николаевич с позывным "Лука", которого разыскивали за убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, скорее всего взорвался из-за неосторожного обращения с гранатой, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Луан Кингисепп погиб - названа причина взрыва в Киеве (фото: соцсети)

В квартире, которая стала местом гибели бывшего члена "Правого сектора", обнаружили фрагменты взрывателя ручной гранаты "УЗГМ-2". По предварительным выводам судмедэкспертов, в момент взрыва устройство находилось в кармане брюк погибшего.

По информации УНН взрывотехники пришли к выводу, что взрыв спровоцировало устройство, фрагменты которого обнаружили специалисты при осмотре места происшествия.

Погибший в 2016 году Тарас Позняков (фото: соцсети)

Напомним, Луан Кингисепп, погиб от взрыва в киевской квартире на проспекте Науки, 11, которую он арендовал. Жильцы дома вызвали экстренные службы, а также сообщили полиции, что видели женщину кавказской национальности, которая выбегала из квартиры сразу после взрыва.

Взрыв прогремел в коридоре, где и нашли в луже крови погибшего Луку. Медики констатировали смерть уроженца РФ, жителя Макеевки, Донецкой области, которого подозревали в зверском убийстве Тараса Познякова, совершенного 4 апреля 2016 года.

Также сообщалось, что в квартире погибшего правоохранители обнаружили шесть паспортов, среди которых два - для удостоверения личности разыскиваемого Луана Кингисеппа.