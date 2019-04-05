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Экспресс в Борисполь опять сломался: детали инцидента

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 11:56
Экспресс в Борисполь опять сломался: детали инцидента
Экспресс в Борисполь снова сломался (Коллаж РБК-Украина)

Бориспольский экспресс снова оказался в центре скандала

Бориспольский экспресс снова стал причиной опоздания пассажиров в аэропорт из-за поломок. Об этом рассказал пассажир Роман Маселко на своей странице в социальной сети Facebook.

Роман Маселко рассказал, как в пятницу, 5 апреля, он вместе с женой и маленьким ребенком попытался добраться в Борисполь с помощью экспресса Киев-Борисполь. Первым разочарованием стало для него то, что билеты на экспресс невозможно купить онлайн.

Потом выяснилось, что актуального расписания курсирования экспресса также нигде нет. Позже он все-таки нашел график, но при прибытии на вокзал, выяснилось, что экспресс, который должен был уезжать в 8:00 утра, отправился в 7:50.

"Расписания тоже нет. С трудом нашли. Решили ехать с запасом поездом в 8 утра. Когда поднимались на платформу в 7:50, услышали, что поезд отправляется и увидели, как он отъезжает. Оказалось, что с 31.03 действует новый график. Которого нигде нет", - написал Маселко.

 

Экспресс Киев-Борисполь (facebook.com/roman.maselko)

После этого они попытались уехать поездом в 8:17, но пассажиру и его семье снова не повезло, так как возникла поломка.

"Зашли, нашли место. Кстати, места для ребенка и коляски не так уж и много. Проходы очень узкие. Но и этот поезд не поехал – сломались двери. Приехал следующий. Людей собралось уже достаточно. И у этого тоже одни двери не открылись. Пока перешли к другому вагону, все места заняты. Поэтому едем стоя. Надеюсь, на самолет успеем", - пожаловался пассажир.

В комментариях пользователи отметили, что график должен быть на сайте аэропорта "Борисполь", но Роман Маселко ответил, что там также размещено старое расписание.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажиры поезда рассказали о новом скандале с Укрзализныцей.

А также мы рассказывали о том, что делать, если в кассах Укрзализныци нет билетов на нужный поезд.

Я стараюсь: Омелян взорвал сеть перепиской с мамой Билеты есть, а вагона нет: Укрзализныця снова угодила в скандал
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