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"Голову обглодали собаки": в Бердичеве в подвале дома обнаружили тело человека

STYLERLIFE        26.03.2018 - 19:19
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Причину смерти мужчины назвать пока невозможно

В Бердичева обнаружили тело человека, голову которого, возможно, обглодали собаки. Об этом передает berdichev.biz.

Сообщается, что 26 марта в одной из квартир многоэтажки города прорвало трубу отопления, и чтобы остановить воду, необходимо было перекрыть вентиль в подвале дома.

Председатель одного из ОСББ города Бердичева по улице Винницкой спустился в подвал, чтобы перекрыть воду, он обнаружил там мертвеца.

На место происшествия была вызвана полиция для расследования – естественной смертью умер мужчина или нет. По предварительной информации, погибший является лицом без определенного места жительства. Его лицо изуродовано – возможно это следы разложения, а может быть признак того, что его голову ели собаки. До получения результатов экспертизы назвать причину смерти мужчины невозможно.

Ранее сообщалось, что родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово.

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Теги: собака, умер, Бердичев
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