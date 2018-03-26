"Голову обглодали собаки": в Бердичеве в подвале дома обнаружили тело человека

Причину смерти мужчины назвать пока невозможно

В Бердичева обнаружили тело человека, голову которого, возможно, обглодали собаки. Об этом передает berdichev.biz.

Сообщается, что 26 марта в одной из квартир многоэтажки города прорвало трубу отопления, и чтобы остановить воду, необходимо было перекрыть вентиль в подвале дома.

Председатель одного из ОСББ города Бердичева по улице Винницкой спустился в подвал, чтобы перекрыть воду, он обнаружил там мертвеца.

На место происшествия была вызвана полиция для расследования – естественной смертью умер мужчина или нет. По предварительной информации, погибший является лицом без определенного места жительства. Его лицо изуродовано – возможно это следы разложения, а может быть признак того, что его голову ели собаки. До получения результатов экспертизы назвать причину смерти мужчины невозможно.

Ранее сообщалось, что родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово.