"Голыми руками ощупывали раны": под Тернополем разгорелся скандал из-за пьяных врачей (фото)

Медики проявили халатность по отношению к пострадавшему в ДТП

В Почаеве Тернопольской области врачи проявили грубую халатность во время оказания помощи пострадавшему в ДТП. О том, что медики были пьяными, рассказал брат пострадавшего Илья Костюк изданию "0352".

Брат Ильи попал в аварию, пытаясь избежать столкновения с авто, которые пыталось выехать на встречную полосу. В результате машину парня занесло в столб из-за мокрой дороги. Брат бросился к нему на помощь.

Сильвестра никто не помог достать из машины, потому ему пришлось самостоятельно взять металлический штырь и выковырять двери. Мужчина находился в сознании, но пошло внутреннее кровотечение. Сильвестра госпитализировали.

Фото: Авто после ДТП (0352.ua)

"Два врача – один главный, а другой, насколько понял, его заместитель, голыми руками ощупывали раны. Они были пьяны. Один из них вышел и сказал: "Да он в мясо бухой. Глаз нет". Это я цитирую. Хотя глаза были, потому что я видел. Пока они забирали его, брат распух. Я спросил: "Как это пьяный, если брат весь день был дома? Это во-первых. Во-вторых, он не пьет". На что услышал: "Нет, он пьяный, потому что блевал кровью и был запах алкоголя", - рассказал Костюк.

В крови у пострадавшего алкоголь не нашли. В свою очередь врач предложил Илье соглашение.

"Мол, в больнице напишут, что брат упал со скутера, алкоголя указывать не будут. Я прямо пообещал тем врачам, что так просто это не оставлю. Это уже четвертый случай, когда попадаю в эту больницу. Первый раз - с ребенком Варварой, также врачи были навеселе. Во второй раз они моей куме нахамили, сказали, что сейчас введут укол и "ты сдохнешь", – написал он.

Фото: Пострадавший (0352.ua)

Сильвестра решили везти в Тернополь, потому что врачи откровенно сказали, что могут, максимум, обработать рану.

"Когда мы приехали в Тернополь, нас спросили: "Вы что, его в поле сами перематывали?" Говорю "нет, это в больнице в Почаеве оказали неотложную помощь". Оказалось, что грязь и стекло не забрали, никто раны не обработал, даже не дезинфицировали", - отметил Костюк.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной.

В Киеве на Днепровской набережной пьяный водитель автомобиля Nissan на огромной скорости влетел в Porsche. Стало известно, что мужчина, который был за рулем, отмечал день рождения сына.

На опубликованном видео аварии видно, как Nissan вылетел с эстакады со стороны проспекта Бажана и врезается в автомобиль Porsche, который ехал по главной дороге. От удара элитное авто снесло на несколько метров от места столкновения.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну