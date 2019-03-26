Гонок не было: очевидец страшного ДТП в Одессе рассказал об аварии

ДТП в Одессе, которое случилось в ночь на воскресенье, 24 марта, забрало жизнь двух человек - 22-летнего водителя Шамиля Гаджиева и 33-летней Виктории Кравченко. Элитный внедорожник BMW X6 столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata после чего врезался в электроопору. От страшного удара авто разорвало пополам и его передняя часть загорелась.

Ранее предполагалось, что авария произошла вследствие ночных гонок одесских мажоров. При чем говорилось, что BMW решил потягаться с Porsche.

Водитель Porsche, оказался председателем совета директоров строительной компании ЗАРС, занимающейся возведением элитной недвижимости у моря, Георгий Бочоришвили. Топ-менеджер сам связался с редакцией издания "Думская", чтобы опровергуть информацию о ночных гонках.

ДТП в Одессе - очевидец рассказал об аварии (Георгий Бочоришвили, фото: соцсети)

По его словам, BMW прошел настолько близко, что чудом не задел автомобиль Бочоришвили, в котором он вместе с супругой возвращался домой.

"Дальше все произошло на моих глазах. Мы сразу остановились, вызвали скорую и дождались полицию, спасателей и медиков. С погибшими я знаком не был, и ни в каких гонках не участвовал", - заявил Георгий Бочоришвили.

Ранее мы сообщали, что в страшном ДТП в Одессе, в котором элитный внедорожник BMW X6 разорвало пополам, погибла родственница Сильвестра Сталлоне.

Напомним, утром, 26 марта, возле Киевской телевышки произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. По предварительным данным водитель уснул за рулем и врезался в электроопору.