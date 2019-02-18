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Как гопник: Притулу заставляют извиняться за Евровидение (видеобатл)

STYLERЖизнь    18.02.2019 - 15:59
Как гопник: Притулу заставляют извиняться за Евровидение (видеобатл)
Отбор на Евровидение 2019 - Притулу критикуют из-за KHAYAT (коллаж: РБК-Украина)

Ведущий вступил в нешуточный батл с журналистом

Известный украинский шоумен, Сергей Притула, который является ведущим на нацотборе на Евровидение 2019, и ему пришлось отдуваться за скандал с KAZKA, во время второго полуфинала нацотбора неуместно пошутил о внешем виде исполнителя KHAYAT (который стоял на сцене в красном плаще), сказав, что, видать, не зря его избили в метро, если он так одевается.

Журналист ТСН Дмитрий Фурдак ответил Притуле в Facebook, что ведущий повел себя неуместно, как гопник, и он должен извиниться перед артистом. Также он говорит, что Сергей такими шутками оправдывает насилие и винит жертву в провокации.

Как гопник: Притулу заставляют извиняться за Евровидение (видеобатл)

Отбор на Евровидение 2019 - Притулу критикуют из-за KHAYAT (скрин: facebook.com/dmytro.furdak)

В свою очередь Сергей Притула записал видео, в котором попросил не лезть к нему, а и дальше публиковать свои "сладенькие фото" в Instagram. Также шоумен припомнил сотруднику 1+1, что именно его канал был причастен к скандалу с шутками в сторону травести-артистки Зианджи (Борис Апрель).

В свою очередь Фурдак ответил ведущему, что он лично участвовал в том, чтобы замять скандал с Зианджей. А Притула нападками на телеканал просто переводит стрелки.

Отбор на Евровидение 2019 - Притулу критикуют из-за KHAYAT (скрин: facebook.com/dmytro.furdak)

Ранее сообщалось, что фаворитка отбора на Евровидение разозлила сеть своими пошлыми фото.

Также мы сообщали о том, что выступление группы KAZKA раскритиковали, как судьи, так и поклонники.

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