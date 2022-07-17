Гороскоп с 18 по 24 июля для всех знаков Зодиака: кому звезды готовят приятный сюрприз

Овен

Овны на этой неделе будут заниматься вопросами семьи. Вам придется серьезно обдумать ваши отношения с отцом.

На работе и в бизнесе у вас очень сильные лидерские позиции, к вам будут прислушиваться.

Телец

Тельцы на этой неделе столкнутся с проблемами, связанными с юридическими вопросами, вопросами обучения за границей, вопросами коммуникации с иностранными партнерами.

Но вы можете рассчитывать на помощь и поддержку своих близких друзей и родственников в решении этих вопросов.

Близнецы

Близнецы будут поглощены финансовыми вопросами. Если вы планируете заняться оформлением кредита, то столкнетесь с бюрократией и проверкой всех ваших финансовых каналов. Лучше не на этой неделе.

Но у вас появится новый канал заработка. Это обеспечит хорошую финансовую подушку для реализации задуманного.

Рак

Раки всецело будут заниматься своей внешностью. Вы будете неотразимы. Ваше очарование поможет вам в общении с руководством, но будьте готовы к сплетням и проявлении зависти со стороны коллег.

Лев

Львам придется столкнуться с вопросами здоровья. Помощь можете попросить у вашего партнера из заграницы. Удача Вам будет благоволить в решении ваших юридических вопросов, а также в решении вопросов, связанных с обучением за границей.

Дева

Девы, которые сейчас в поиске работы, найдут работу в большой компании. У работающих Дев будет очень много онлайн конференций. Поэтому следите за интернет обеспечением.

Заранее возьмите контакт провайдера интернета, чтобы в случае сбоя, вы смогли в очень кратчайшие сроки решить возникшую проблему.

Весы

Весы на этой неделе будут заточены на вопросах, связанные с финансами и поисками работы. В коллективе будет складываться напряженные отношения с коллегами, недопонимание в общении с начальством, с бизнес-партнерами.

Но вот на личном фронте будет все полностью противоположно взаимоотношениям на работе. Это будет как отдушина после рабочих перипетий. Так же ваши дети вас порадуют своей дисциплиной.

Скорпион

Скорпионам будет тяжело в общении с близкими друзьями и родственниками. На этой неделе будут возникать проблемы в оформлении документов.

Если у вас было недопонимание с иностранным партнером, то на этой неделе сможете разрешить этот конфликт.

Стрелец

У Стрельцов может начаться конфетно-букетный период. Так же вы сможете провести замечательно время с детьми.

Это обеспечит дома покой и взаимопонимание. Но будьте предельно осторожны с огнем и режущими предметами.

Козерог

Козерогам следует быть предельно внимательными в дороге. Также могут намечаться срывы в переговорах. Но ваш авторитет поможет вам разрешить много вопросов.

Водолей

Представителей Водолея на этой неделе ждет неплохой доход. Но желательно не распространяться об этом на работе, среди сослуживцев. Дома будьте готовы к неожиданному ремонту

Рыбы

Представители Рыб могут неожиданно встретить близких друзей, с которыми давно не виделись. В бизнесе все будет на высшем уровне.

Переговоры будут проходить по вашему сценарию, и вы сможете заключить сделку на ваших условиях с огромной выгодой для вас.