Греческий митрополит призвал к радикальным мерам из-за создания ПЦУ

Коллаж РБК-Украина

Иерарх Серафим считает ПЦУ угрозой для единства православной церкви

Иерарх Элладской православной церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим внес предложение созвать Всеправославный собор из-за провозглашения Православной церкви Украины. Об этом сообщили росСМИ.

По мнению митрополита, созыв собора в связи с провозглашением "новой церкви" в Украине поспособствовал бы возвращению к иерархическому порядку в православной церкви.

"Мы верим, что возвращение к иерархическому порядку и каноническому пути будет достигнуто благодаря созыву и работе Всеправославного собора во имя Святого Духа", — сказал он.

Митрополит Серафим (фото: росСМИ)

Серафим подчеркнул, что признание автокефальности церкви в Украине "создало серьезную проблему с неисчислимыми последствиями для непрерывного единства церкви".

Он добавил, что его позиция "по автокефалии церкви Украины является твердой" и снова включил ее в пастырское Рождественское послание.

Напомним, недавно мы публиковали видео, где у Софийского собора собралась огромная очередь желающих посмотреть на томос.

Ранее мы сообщали о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить на Фанар для подписей членов Синода Вселенского патриархата.

Кстати, недавно Порошенко раскритиковал заявления России о подкупе Варфоломея для получения томоса.